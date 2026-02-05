В России онлайн-репетиторы стали целью мошенников

Мошенники в России стали чаще обманывать репетиторов, предоставляющих свои услуги онлайн. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники находят жертв, выдавая себя за потенциальных клиентов, и договариваются о занятиях. При этом аферисты часто ссылаются на нахождение за границей и сложности с международными переводами.

«Под предлогом оплаты занятия или «возврата излишней суммы» мошенники запрашивают реквизиты банковской карты», – говорится в сообщении.

Цель такой схемы – получить сведения, которые в дальнейшем можно использовать в преступной деятельности.

Москва, Зоя Осколкова

