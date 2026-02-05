Минобрнауки сократило число платных мест в вузах России

Министерство науки и высшего образования России сообщило о сокращении в российских вузах 47 тысяч платных мест или 13%. Это связано с принятым ранее законом о государственном регулировании платного приема в университеты.

«В настоящий момент сокращено 47 тыс., или 13%, от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем», – говорится в сообщении.

Сокращение затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, пояснило министерство.

Напомним, в конце прошлого года глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал сокращение порядка 45 тысяч платных мест в вузах в следующем учебном году в связи с вступлением в силу закона о госрегулировании платного приема.

В сентябре 2025 года в России вступил в силу закон о государственном регулировании платного приема в вузы, который наделил правительство полномочиями устанавливать предельное число коммерческих мест как в государственных, так и в частных вузах. Закон был принят в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина по разработке системы мер, направленных на повышение качества платного образования.

Предельное количество платных мест в 2026-2027 учебном году будет установлено по 28 программам подготовки бакалавриата: психология, экономика, менеджмент, архитектура, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, международные отношения, реклама и связи с общественностью, журналистика, филология, лингвистика и др.

Кроме того, предельное количество платных мест будет установлено по 12 программам специалитета, среди которых стоматология, пожарная безопасность, горное дело, экономическая безопасность, судебная и прокурорская деятельность, перевод и др.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

