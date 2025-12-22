Минобрнауки сократит около 45 тысяч платных мест в вузах в 2026 году

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил о планах сократить около 45 тыс. платных мест в вузах в следующем учебном году в связи с вступлением в силу закона о государственном регулировании платного приема в университеты в стране.

«Я могу сказать, что будет сокращено порядка 45 тысяч мест. При этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе – в негосударственных вузах, там почти 20%", – рассказал глава Минобрнауки в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Фалькова, сокращение затронет 40 направлений, включая экономику, менеджмент, госуправление, юриспруденцию, рекламу и связи с общественности. Министр пояснил, что большое количество специалистов таких направлений «рынку труда не нужно». «В этом году самая популярная среди университетов программа подготовки, будущая специальность, это машиностроение», – отметил Фальков.

В сентябре 2025 года в России вступил в силу закон о государственном регулировании платного приема в вузы, по которому правительство получило полномочия устанавливать предельное число коммерческих мест как в государственных, так и в частных вузах. Закон был принят в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина исключить чрезмерный платный набор по специальностям, на которые «отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда».

Предельное количество платных мест в 2026-2027 учебном году будет установлено по 28 программам подготовки бакалавриата: психология, экономика, менеджмент, архитектура, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, международные отношения, реклама и связи с общественностью, журналистика, филология, лингвистика и др.

Кроме того, передает «Интерфакс», предельное количество платных мест будет установлено по 12 программам специалитета, среди которых стоматология, пожарная безопасность, горное дело, экономическая безопасность, судебная и прокурорская деятельность, перевод и др.

По остальным специальностям и направлениям подготовки, которые не вошли в перечень, вузы смогут устанавливать объем коммерческого приема самостоятельно, уточнили в пресс-службе Минобрнауки.

Москва, Наталья Петрова

