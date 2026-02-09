Мошенники получают доступ к «Госуслугам», предлагая списать долги

Мошенники взяли на вооружение новую схему для получения доступа к аккаунтам россиян на «Госуслугах» под предлогом помощи в списании долгов. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь помощниками юристов, и предлагают списать долги или снизить финансовую нагрузку, сообщает РИА «Новости».

В ходе беседы аферисты просят сообщить личные данные – ФИО, место жительства и ИНН. Затем они просят продиктовать код из СМС, который пришел от «Госуслуг», якобы для подтверждения персональных данных. После того как жертва называет код, мошенники получают доступ к ее личному кабинету на портале.

Получив доступ к аккаунту, злоумышленники могут использовать личную информацию в дальнейших преступных схемах.

Москва, Наталья Петрова

