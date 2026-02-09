Мошенники атакуют россиян от лица Интерпола и Европола

Россияне все чаще становятся жертвами мошеннических схем, в которых аферисты выдают себя за представителей Интерпола и Европола. Об этом сообщили специалисты по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени.

«Мошеннические ресурсы стилизованы под официальные сайты правоохранительных органов. Пользователям, считающим себя жертвами брокеров-аферистов или финансовых схем, предлагают заполнить форму для «возврата средств» или содействия «поиску преступников». Для этого им необходимо указать ФИО, номер телефона и адрес электронной почты», – пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию CICADA8.

По словам экспертов, одна из ключевых угроз – продажа так называемых «теплых контактов». База данных, собранных через такие ресурсы, содержит актуальную информацию о людях, продемонстрировавших высокую вовлеченность даже после того, как их, вероятно, уже обманывали. Такие потенциальные жертвы считаются наиболее восприимчивыми к дальнейшему давлению.

Собранные данные – это не финальная цель, а лишь фундамент для более опасных и персонализированных атак. Контакты становятся началом цепочки целевой социальной инженерии. На следующем этапе с жертвой связываются по телефону или в мессенджерах, продолжая развивать мошенническую «легенду», чтобы убедить перевести деньги на «безопасный счет» или «помочь в расследовании», совершив преступление.

