В 2027 году в России введут новый образовательный стандарт для старшеклассников

В 2027 году в России планируется ввести новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для средней школы. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

Согласно одобренному проекту ФГОС, ученики 10-11 классов смогут изучать все предметы только на базовом уровне, профильное обучение сохраняется по шести основным направлениям: естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному.

Школы смогут более гибко формировать внутри профилей узконаправленные группы или классы. Например, внутри технологического профиля можно создать инженерное или IT-направление, а в рамках гуманитарного – открыть класс с углубленным изучением языков и педагогики, отметили в министерстве.

Кроме того, изменено содержание программ по математике, физике, химии и биологии. «Главная задача – сделать учебный материал более практико-ориентированным и соответствующим современным научным достижениям, ближе к реальным технологическим задачам», – говорится в сообщении.

Стандарт старшей школы приведен в соответствие со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования.

Введение ФГОС запланировано на 1 сентября 2027 года.

Москва, Зоя Осколкова

