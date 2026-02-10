Шесть вузов с 1 сентября полностью перейдут на прием по новым программам

Шесть вузов России, участвующих в пилотном проекте по реформе системы высшего образования, в 2026 году полностью перейдут на прием по новым образовательным программам. Об этом сообщает Минобрнауки РФ.

«Среди ключевых подходов к реализации пилотного проекта в 2026 году министр (Валерий Фальков – прим. ред.) выделил полный переход первых шести университетов на прием по новым образовательным программам», – сказано в сообщении министерства.

Еще 11 присоединившихся к проекту вузов должны обеспечить такой прием как минимум на четверть.

Приоритетными должны стать направления по подготовке кадров для технологического лидерства. По словам Фалькова, одна из важнейших задач пилотного проекта, с одной стороны, – исключить дублирование существующих образовательных программ, а с другой стороны – вводить новые программы в соответствии с потребностями экономики и рынка труда.

Напомним, 22 января президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 2030 года пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования и расширении числа его участников с шести до 17.

Изначально в проекте участвовали Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС; Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В «пилот» после подписания указа включены Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Южный федеральный университет.

Ректоры МФТИ Дмитрий Ливанов и РУТ (МИИТ) Александр Климов заявили о готовности полностью объявить прием на пилотные программы уже с 1 сентября 2026 года.

Москва, Наталья Петрова

