В России заблокировали тысячи маскирующихся под лотереи мошеннических ресурсов

В России за прошлый год обнаружили и заблокировали около восьми тысячи мошеннических ресурсов, работающих под видом популярных государственных лотерей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото» и компании-разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями компании F6, в 2025 году обнаружили и заблокировали 7 976 мошеннических ресурсов, маскирующихся под лотереи.

Работа по борьбе со злоумышленниками, которые прикидываются распространителями лотерей, идет с 2022 года. Тогда экспертами по кибербезопасности было выявлено более 38 тысяч мошеннических каналов, страниц в соцсетях и сайтов.

В 2024 году число обнаруженных и заблокированных мошеннических ресурсов составило 10 533, в 2023 году – 9 704. Чаще всего при таких блокировках речь идет о фишинге.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

