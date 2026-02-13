Мошенники отказываются от СМС в пользу звонков от робота для выманивания кодов

В мошеннических схемах наблюдается новая тенденция – аферисты стали чаще использовать телефонные звонки вместо СМС для получения от жертв одноразовых кодов подтверждения. Об этом сообщили специалисты по кибербезопасности.

«Мошенники начали активно использовать звонки вместо СМС для выманивания у жертв одноразовых кодов. Классическая схема через СМС постепенно теряет эффективность. Компании, которые заботятся о репутации, все чаще добавляют в сообщения явные предупреждения: никому не сообщать код», – рассказали представители компании «ЕСА ПРО» в беседе с РИА «Новости».

В новых схемах злоумышленники используют функцию «получить код звонком», доступную при авторизации или восстановлении доступа к аккаунтам. Звонки осуществляются через IP-телефонию, поэтому система не маркирует их как мошеннические.

Жертву убеждают в том, что озвучить цифры по телефону якобы безопаснее, чем диктовать их из СМС. Часто мошенникам не важно, от какого именно сервиса поступает звонок. Дальше они подключают классические схемы: звонки от «сотрудников» силовых структур, которые давят угрозами, обвиняют в переводах денег или передаче «геолокации». Аферисты даже используют запись голоса жертвы как «доказательство», угрожают уголовными делами и фоноскопической экспертизой. Расчет делается на то, что спустя время человек уже не вспомнит, кому именно и какие цифры называл.

Москва, Зоя Осколкова

