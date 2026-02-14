В России разрабатывают третий пакет мер против мошенников

Российские власти приступили к разработке третьего пакета законопроектов по борьбе с мошенничеством. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

«Безусловно, сегодня уже начали подготовку к пакету законов кибербез 3.0 – так называемый уже в узких кругах. Мы смотрим практику применения, насколько те законы, которые были приняты ранее, как они работают», – цитирует сенатора ТАСС.

По словам зампреда, одним из важнейших шагов для защиты граждан от цифровых угроз станут инициативы по борьбе с дипфейками и использованием в преступных целях искусственного интеллекта. Сенатор подчеркнул, что законодательство должно быть гибким и оперативным, учитывая, что мошенники активно используют эти новейшие технологии для обмана граждан.

10 февраля Госдума приняла в I чтении второй пакет мер по противодействию мошенникам, он содержит около 20 инициатив.

