В российских школах начнут учить основам использования ИИ

В школах России будут преподавать основы использования искусственного интеллекта и информационной безопасности. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Пилотный проект, посвященный этому, пройдет в Подмосковье, пишут «Известия».

Согласно данным исследований, примерно четверть (26%) школьников старше 10 лет уже используют нейросети, в том числе для выполнения домашнего задания. Обучение детей грамотному использованию ИИ – своевременный и необходимый шаг, уверены эксперты. Специальные практико-ориентированные курсы также помогут сформировать у учеников навыки информационной безопасности. Однако приобщать детей к генеративным сетям нужно с осторожностью, чтобы не допустить зависимости от технологий.

Так подход к материалам при обучении школьников использованию искусственного интеллекта должен быть тщательно продуман. Упор стоит делать на сведения о создании, обучении и развитии нейросетей, их возможностях и ограничениях, а также включить не только базовое знакомство с принципами нейронных сетей, но и проблематику этики ИИ, ответственности за его применение, а также практические задачи анализа данных и автоматизации.

«Важно, чтобы дети видели реальные примеры использования ИИ в медицине, промышленности, логистике, культуре и образовании. Это будет стимулировать интерес к инженерным профессиям», – считает сенатор, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

Школьники должны понимать, как искусственный интеллект помогает решать реальные задачи в разных сферах. В противном случае уже через пять лет Россия может столкнуться с нехваткой кадров для внедрения суверенных ИИ-решений в критическую инфраструктуру.

Кроме того, крайне важно развивать у детей критическое мышление при работе с ИИ, говорят эксперты. Нужно научить школьников проверять информацию, распознавать так называемые галлюцинации нейросетей и верифицировать контент. Нельзя в учебном плане обойти стороной и тему гигиены взаимодействия с ИИ. У учеников должно быть понимание того, что искусственному интеллекту не стоит приписывать человеческие качества, а потому не следует пытаться подружиться с чат-ботом.

Особое внимание при обучении информационной безопасности в школах стоит уделить темам, связанным с распознаванием различных видов онлайн-мошенничества, – фишинга, скама, спама, телефонного мошенничества и других актуальных угроз.

Москва, Зоя Осколкова

