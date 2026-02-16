Сильный снег и метель: москвичей предупредили об оранжевом уровне погодной опасности

В Московском регионе уровень погодной опасности повысили с желтого до оранжевого из-за сильного снегопада и метели. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По информации метеорологов, до 21:00 мск в Подмосковье действует оранжевый уровень опасности. Он связан с сильным, местами очень сильным снегом, метелью, порывами ветра до 15 м/с, гололедицей и снежными заносами, передает ТАСС. Оранжевый уровень предупреждает об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В понедельник с 09:00 мск в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности.

В Гидрометцентре уточнили, что снегопад завершится только предстоящей ночью. Пик осадков ожидается с 12:00 до 15:00 мск – за это время прирост снежного покрова может составить до 5 см, после чего интенсивность осадков начнет снижаться.

По словам синоптиков, сильный снегопад в Московский регион принес циклон, пришедший в Центральную Россию с юго-запада.

Тем временем департамент транспорта Москвы попросил жителей столицы не пользоваться автомобилями сегодня до 20:30, чтобы «не попасть в заторы и быстрее доехать до дома».

«Из-за снегопада в городе интенсивное движение, – по данным ЦОДД, загруженность дорог составляет 7 баллов, средняя скорость движения – 27 км/ч. В такую погоду метро – надежный способ передвижения», – говорится в сообщении.

