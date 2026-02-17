В России резко подорожала кремация из-за роста тарифов ЖКХ

Стоимость кремации в России существенно выросла из-за повышения тарифов ЖКХ, пишет телеграм-канал Baza. По его данным, с начала года услуга подорожала в среднем на 20 тысяч рублей.

В Москве и Московской области ГБУ «Ритуал» поднял цены на 20-45 тысяч. В частности, в Николо-Архангельском крематории в Балашихе стоимость услуги достигла 80-85 тысяч рублей, хотя еще несколько месяцев назад цены были почти двое ниже. В другом столичном крематории – Хованском – сообщили о подорожании кремации на 8-10 тысяч рублей за три месяца.

Рост цен наблюдается и в других городах: в Новосибирске ценник вырос в среднем на 17 тысяч рублей, в Мурманске – на 15 тысяч рублей, в Екатеринбурге – на 1-5 тысяч рублей.

Как отмечается в публикации, важным фактором подорожания услуги стало повышение тарифов для бизнеса. Ритуальщики указывают, что электроэнергия для юрлиц подорожала на 8-12%, а газ для коммунально-бытовых нужд – на 7-10%.

Кроме того, крематории столкнулись с нехваткой запчастей для импортных печей и увеличением расходов на эксплуатацию обязательных газоочистных систем из-за повышенного спроса.

При этом кремация сейчас остается самым востребованным методом погребения из-за увеличения количества семейно-родовых захоронений и «переполненных кладбищ», отмечают представители отрасли.

