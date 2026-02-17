В России введут ограничения на передачу генетических данных за рубеж

В России введут ограничения на передачу генетических данных граждан за границу. Соответствующий закон приняла Госдума, сообщает РИА «Новости».

Депутаты на пленарном заседании ГД одобрили во втором и третьем, окончательном, чтениях закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека, а также о создании механизмов их контроля.

Регулировать обращение генетических данных человека будет Федеральный закон (ФЗ) «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». Норма закрепляет возможность представления генетической информации в натуральной и цифровой форме. Согласно документу, передача генетических данных человека за пределы России возможна лишь в исключительных случаях и в установленном порядке.

Кроме того, закон запрещает передачу иностранным физическим и юридическим лицам генетических данных россиян, которые были получены при проведении популяционных генетических и иммунологических исследований.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

