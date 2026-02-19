Путин призвал не лишать свободы за небольшие преступления

Президент России Владимир Путин заявил, что за небольшие преступления необязательно сразу отправлять за решетку. Заявление прозвучало на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

«Конечно, как в известном фильме было сказано, все мы помним, «вор должен сидеть в тюрьме», но есть нюанс. Даже за какие-то небольшие правонарушения сразу запирать человека за решетку – не всегда это обосновано», – сказал глава российского государства.

«Самое главное, мы хорошо знаем со скамьи университетской, институтской, это чтобы наказание было неизбежным, а вот вопрос какое это должно быть наказание – это как раз ваш вопрос», – добавил Путин.

Президент также отметил, что никакие технологии не смогут заменить судью. Решения судов касаются судеб людей и должны приниматься человеком, подчеркнул он. По словам Путина, только человек способен «увидеть, почувствовать, понять тончайшие нюансы дел», опираясь на опыт, культуру, интуицию и чувство справедливости.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube