Мошенники придумали новую схему после неудачного взлома телефона

Мошенники могут атаковать россиян после того, как им не удалось получить доступ к телефону. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Один из пользователей получил личное сообщение с вредоносной программой от знакомого, аккаунт которого взломали. Он скачал файл, но, когда приложение запросило доступ к сообщениям, заподозрил неладное, отключил интернет и удалил вирусную программу.

Несмотря на неудачную попытку мошенники продолжили атаковать потенциальную жертву. Мужчине позвонили якобы из полиции и заявили, что телефон все же был взломан, а его средства переведены на финансирование ВСУ.

«Поэтому в ситуациях, когда вы смогли распознать мошенничество, важно сохранять бдительность. Попытка может получить продолжение с новой легендой», – говорится в сообщении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube