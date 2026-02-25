российское информационное агентство 18+

Среда, 25 февраля 2026

Рособрнадзор объявил предостережения семи вузам из-за нарушений

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки вынесла предостережения семи вузам из-за нарушений обязательных требований. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», – говорится в сообщении.

Среди вузов, в которых выявили нарушения, оказались Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств, Институт специальной педагогики и психологии, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Российско-Таджикский (Славянский) университет и Московский государственный университет геодезии и картографии.

Кроме того, предупреждения получили Российский православный университет святого Иоанна Богослова и Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской православной церкви.

Москва, Зоя Осколкова

