В России введут устный экзамен по истории для девятиклассников

Все ученики 9 класса с 2027-2028 учебного года будут сдавать устный экзамен по истории. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

«Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9 классах перед основным государственным экзаменом – единый устный экзамен для всех школьников», – отметил министр.

По словам Кравцова, на экзамене по истории будет проверяться, «как думает, размышляет школьник», передает «Интерфакс». «Устный экзамен будет проводиться в форме допуска к государственной итоговой аттестации», – добавил он.

Таким образом, с 2028 года девятиклассникам для допуска до ОГЭ необходимо будет сдать два предмета: русский язык и историю.

Как уточнил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, экзамен по истории будет проходить в форме собеседования. По его словам, введение устного экзамена – это часть поручения президента, в соответствии с которым происходит «плавное, комфортное для учителей и школьников замещение обществознания в плане приемки в вузы (...) экзаменом по истории». «В рамках этой работы история со временем включит в себя вопросы по обществознанию», – отметил Мединский.

Москва, Наталья Петрова

