В России растет число преступлений, совершенных мигрантами

В России выросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Глава ведомства предложил лишать российского гражданства мигрантов, уличенных в тяжких преступлениях.

По данным СКР, за 2025 год в России иностранцами и лицами без гражданства было совершено 41 103 преступления, что почти на 7% выше показателя 2024 года. На 16% увеличилось число преступлений, совершенных «нелегалами».

При этом доля совершенных мигрантами преступлений в общем массиве раскрытых преступлений также выросла и составила около 5%. В частности, за год было раскрыто почти полторы тысячи различных видов преступлений, совершенных мигрантами в отношении несовершеннолетних (1418), из них против малолетних – 690.

В связи с этим Бастрыкин предложил пересмотреть институт прекращения российского гражданства в отношении совершивших преступления натурализованных лиц. В настоящее время приобретенного гражданства лишают за преступления террористического характера, против общественной безопасности, половой неприкосновенности, здоровья населения, правосудия, обороноспособности и прочего.

«Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», – заявил глава СКР, добавив, что «натурализованные граждане, совершившие подобные крайне опасные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством, а сохранение гражданства в таких случаях подрывает доверие общества в целом к институту гражданства как таковому».

Москва, Зоя Осколкова

