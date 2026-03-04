В России число заключенных снизилось до исторического минимума

В России продолжается снижаться число заключенных в колониях и следственных изоляторах временного содержания. Об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов.

«В настоящее время у нас исторический минимум – у нас в местах лишения свободы и следственных изоляторах содержатся 308 тыс. граждан. <…> В следственных изоляторах также исторический минимум – 89 тыс. человек», – цитирует Давыдова ТАСС.

Снижение общего числа заключенных обусловлено курсом на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики, начатого с принятия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов в 2001 году. Четверть века назад лишение свободы составляло 40% из всех назначенных наказаний, по итогам прошлого года – 26%.

25 лет назад Россия входила в первую десятку стран по численности тюремного населения, тогда содержались под стражей или отбывали наказание 1 млн 60 тысяч человек. «Однако уже в 2013 году численность такого контингента сократилась до 700 тыс. – мы переместились на 30-е место [в мире] – и в настоящее время у нас исторический минимум», – подчеркнул зампредседателя Верховного суда.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

