Как микрозаймы превращаются в ловушку для подростков: психолог раскрывает схему

Подростки занимают деньги без страха, тем самым попадая в ловушку иллюзии свободы. При этом зачастую мотивация молодых людей неосознанная, а с последствиями приходится разбираться родителям. Об этом рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

«Общей универсальной причины, по которой молодые люди берут средства в микрофинансовых организациях, не существует. Однако есть то общее, что, скорее всего, их объединяет: деньги, как правило, берут сами подростки, а возвращать их приходится родственникам. Именно эта схема и эта причинно-следственная связь лежат в основе таких действий. В итоге формируется убеждение, что брать средства можно практически без ограничений», – поясняет специалист.

В основе любого действия, в том числе займа, лежит мотивация. Она может быть как осознанной, так и неосознанной. Осознанная мотивация выражается в вопросе «зачем?». Подросток приобретает за заемные средства вещь, которая кажется ему действительно нужной.

«Неосознанная мотивация формулируется как «хочу попробовать». Попробовать, как это работает. Зачем – непонятно. Это чистое любопытство. В таком случае полностью отсутствует прогноз последствий, поскольку они лежат за пределами представления ребенка или подростка. Деньги берет он сам, а оплачивают и возвращают их другие», – отметила Никишина.

Родственники могут покричать, повозмущаться, но, скорее всего, все равно вернут долг. Знакомые родительские крики уже не пугают подростка. При этом деньги дают ощущение свободы и самостоятельности – по крайней мере, создают такую иллюзию: сам взял, сам потратил, родителей не спросил.

Что касается использования подобных действий в качестве шантажа, то здесь действует четкая схема ненасыщаемости. Сначала берется один заем, затем, чтобы погасить хотя бы часть предыдущего, берется следующий – и так до бесконечности. Именно такая схема, как правило, приводит к следующим шагам. Когда погасить большую сумму уже невозможно, появляется предложение «легкого заработка» в виде противозаконного или социально опасного деяния.

По словам психолога, доверительные диалоги должны быть неотъемлемой частью отношений с ребенком. Если постоянного диалога нет, то разовый разговор об опасных последствиях, как правило, вызывает только азарт.

«Если ребенок уже взял подобные средства, а ресурсов на погашение нет, важно подключить его собственные ресурсы. Нужно привести ситуацию к тому, чтобы он сам включился в возврат долга – через продажу вещей или собственные усилия. Иначе вероятность рецидива будет очень высокой», – заключила врач.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube