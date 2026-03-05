В России утвердили новый госстандарт на творог

В России утвердили новый государственный стандарт на творог, требования которого вступят в силу с января 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Новая редакция стандарта сохраняет традиционный объект стандартизации – классический творог как кисломолочный продукт – и одновременно уточняет ряд показателей с учетом современной практики», – говорится в сообщении.

Изменения внесены в перечень разрешенного сырья. Теперь для производства творога может использоваться в том числе коровье пастеризованное и сгущенное молоко, передает РИА «Новости».

Кроме того, новый ГОСТ устанавливает более низкие нормы содержания белка: теперь они составят 14%, 15% и 17% в зависимости от жирности продукта, в отличие от прежних 14%, 16% и 18%.

Также введен нижний порог кислотности, ранее стандарт ограничивал только максимальный показатель (не выше 210-240 градусов Тернера), теперь продукт должен иметь кислотность не менее 150 градусов.

«Это дополнительная мера против возможной фальсификации и инструмент защиты добросовестных производителей», – рассказали в Росстандарте.

Корректировки были внесены и в нормы влажности творога. Минимальный порог массовой доли влаги повышен с 60 до 65%, что позволит точнее регламентировать консистенцию продукта.

«Обновление направлено не на ужесточение ради ужесточения, а на повышение прозрачности, устранение возможных правовых коллизий, адаптацию документа к современной нормативной среде. Производителям предоставлен комфортный переходный период до 1 января 2027 года, что позволяет отрасли планомерно внедрять обновленные требования», – добавили в Росстандарте.

