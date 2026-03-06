В МВД предупредили о мошеннической схеме на маркетплейсах

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники покупают аккаунты продавцов на известных маркетплейсах, а затем переводят переписку в мессенджеры и воруют данные.

Как рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, аферисты покупают или берут в аренду уже зарегистрированные аккаунты продавцов на маркетплейсах, после чего размещают товары с существенной скидкой.

«В описании товара они предлагают «оформить заказ быстрее» и оставляют номер телефона для связи в мессенджере, куда переводится дальнейшее общение», – сообщили в полиции.

Злоумышленники отправляют покупателю ссылку на якобы «оформление заказа» или «резервирование товара», которая ведет на фишинговую страницу для кражи платежных данных.

«Запомните простые правила: не переходите в мессенджеры для оформления покупки; не оплачивайте товар по ссылкам вне маркетплейса», – подчеркнули в МВД.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

