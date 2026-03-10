Россияне смогут отказаться от обслуживания с применением искусственного интеллекта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает закрепить право граждан России на отказ от обслуживания с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно тексту законопроекта, если клиент не хочет взаимодействовать с нейросетями, организация обязана будет предоставить ему услугу без их использования. Перечень ситуаций, в которых гражданин может отказаться от обслуживания ИИ, должно установить правительство.

«Развитие перспективных технологий, в том числе искусственного интеллекта, – одно из важных направлений деятельности ведомства. При этом любая технология должна применяться исключительно с соблюдением прав и интересов граждан», – сказали в пресс-службе Минцифры.

Возможность отказаться от взаимодействия с ИИ – лишь одно из нововведений законопроекта. Если искусственный интеллект принимает решение, затрагивающее права и свободы человека, пользователя должны уведомить об этом, отмечают авторы документа. Разработчики нейросетей, в свою очередь, обязаны тестировать их на предмет потенциального использования в целях, противоречащих закону, исключать функции, способные привести к дискриминации граждан, и выполнять другие меры по обеспечению обоснованности работы ИИ.

Документ в настоящее время проходит межведомственное согласование, его вступление в силу предварительно планируется на 1 сентября 2027 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

