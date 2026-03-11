Россиян предупредили о схеме мошенников с письмами о неуплате налогов

Злоумышленники рассылают россиянам электронные письма от имени Федеральной налоговой службы о якобы неуплаченном налоге или задолженности с QR-кодами для их уплаты. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

QR-коды из подобных писем могут вести на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис. «На странице мошенники предлагают пользователю ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты», – говорится в сообщении. Вся информация попадает к злоумышленникам.

В МВД призвали граждан проверять информацию о налогах только через личный кабинет на официальном сайте ФНС, не переходить по QR-кодам из электронных писем от неизвестных и не вводить банковские и персональные данные на непроверенных ресурсах.

