Из-за угрозы атаки БПЛА в Анапе отменили занятия в вузах и школах

В Анапе на фоне сохраняющейся угрозы атаки украинских беспилотников отменены занятия во всех учебных заведениях. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.

Из-за действующего сигнала беспилотной опасности принято решение рекомендовать родителям сегодня оставить детей дома, отметила градоначальник.

«Школьные занятия будут выданы на дом. Все подробности до родителей доведут классные руководители. Это же касается высших и средних учебных заведений и учреждений допобразования. При этом очень важно, чтобы дети находились дома и не совершали прогулки по улицам до отмены сигнала опасности», – написала Маслова в своем телеграм-канале.

Детские сады сегодня в полноценном формате также работать не будут, добавила глава города. По ее словам, там будут работать дежурные группы для детей, которых не с кем оставить.

Напомним, за ночь над территорией России было сбито 80 беспилотников ВСУ, из них 30 уничтожены в Краснодарском крае.

Анапа, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube