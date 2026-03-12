В полиции рассказали о новой схеме обмана при получении загранпаспорта

Мошенники предлагают получить загранпаспорт без очереди, а затем собирают персональные данные и используют их в финансовых схемах. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Аферисты размещают в соцсетях и мессенджерах сообщение с предложением получить загранпаспорт в ускоренном режиме или помочь в оформлении документа без очередей. «Для «оформления услуги» просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести 100% предоплату. После оплаты связь с такими «посредниками» пропадает», – говорится в сообщении ведомства.

Полученные документы используются для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов. Через эти счета затем проводятся мошеннические операции и выводятся украденные средства.

В МВД призвали граждан оформлять загранпаспорт исключительно через МФЦ, подразделения МВД или портал «Госуслуги», а также не отправлять сканы документов неизвестным лицам.

Москва, Зоя Осколкова

