Мошенники обманывают родственников военных под видом сотрудников морга

Мошенники придумали новую схему обмана, направленную на родственников военнослужащих. Аферисты представляются сотрудниками морга. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники звонят близким военнослужащих, которые находятся в зоне боевых действий или числятся пропавшими без вести. В разговоре мошенники представляются сотрудниками морга и сообщают, что их родственник погиб.

«Под предлогом передачи личных вещей погибшего просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС, объясняя это необходимостью подтверждения согласия на отправку личных вещей», – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители напомнили, что сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают коды из сообщений. Доверяйте только официальным источникам информации и не сообщайте личные данные и коды подтверждения неизвестным лицам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube