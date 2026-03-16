Россиян предупредили о схеме обмана с использованием «СМС-бомбинга»

Мошенники взяли на вооружение двухэтапную схему «СМС-бомбинга», нацеленную на вызов паники и побуждение к необдуманным действиям у потенциальной жертвы. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«СМС-бомбинг или СМС-бомбардировка – это рассчитанная на человеческую уязвимость массированная отправка большого количества сообщений на абонентский номер конкретного человека. Цель злоумышленников – вызвать панику, заставить его действовать быстро и необдуманно», – пояснили правоохранители, передает ТАСС.

В МВД уточнили, что эта часть мошеннической схемы, к которой прибегают, чтобы отвлечь жертву, подготовить ее к последующему звонку и в итоге получить доступ к ее банковским счетам.

Злоумышленники начинают отправлять на телефон жертвы огромное количество сообщений якобы от государственных органов, банков, микрофинансовых организаций, онлайн-магазинов и других всевозможных онлайн-сервисов с помощью специальных программ. В таких сообщениях, маскирующихся под официальные, содержится информация о взятии кредита или взломе аккаунта.

Также в ходе подобной атаки приходят СМС-коды подтверждения или ссылки для перехода на вредоносные и фишинговые сайты, дублирующие официальные сайты банков, «Госуслуги» и др. На фишинговых страницах просят ввести логины и пароли для входа в банковские приложения, паспортные данные, данные банковской карты.

На втором этапе мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками «мобильного оператора», и заявляют, что сейчас техподдержка наблюдает массовую СМС-атаку, которую необходимо прекратить. Для этого просят подтвердить личные данные и назвать код из СМС-сообщения. В других случаях жертву могут попросить продиктовать или ввести данные банковской карты якобы «для верификации» или «проверки безопасности», либо предложить загрузить файл, который является вредоносным программным обеспечением. Далее злоумышленники получают контроль над телефоном или банковским приложением жертвы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube