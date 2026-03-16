В России увеличат количество бюджетных мест по приоритетным специальностям

Число бюджетных мест в колледжах и вузах по направлениям, отвечающим задачам достижения технологического лидерства и реализации соответствующих нацпроектов, будет увеличено. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Самые востребованные из них – это математические, естественные и гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, оборона и безопасность, здравоохранение и медицина, а также сельское хозяйство», – уточнил глава кабмина.

Сегодня правительство по поручению президента РФ утвердило перечень профессий и направлений по 300 программам обучения в колледжах и вузах. В него также вошли и научные специальности: искусственный интеллект и машинное обучение, физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника, лазерная физика, кристаллография, электрохимия, вирусология, интеллектуальные транспортные системы.

Как отметил Мишустин, по этим направлениям в первую очередь будет увеличиваться количество бюджетных мест в учебных заведениях.

Список сформирован на основе прогноза Минтруда до 2032 года, согласно которому ежегодно экономике требуется около 1,7 млн новых работников, передает РБК. При этом около 65% спроса приходится на специалистов со средним профессиональным образованием.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

