Мошенники запустили новую схему обмана с продажей авто

Россиян предупредили о появлении новой мошеннической схемы, связанной с продажей автомобилей через мессенджеры. Аферисты полностью имитируют процесс дистанционной покупки машины – от «консультации менеджера» до «оформления документов», рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам парламентария, потенциальной жертве предлагают перейти по ссылке в «чат автосалона», где его последовательно сопровождают «продавец», «менеджер сделки», «логист» и «представители госорганов». «Таким образом создается иллюзия полноценной и легальной сделки, хотя на самом деле это заранее выстроенный сценарий», – пояснил Немкин.

Депутат отметил, что схема обмана предполагает многоступенчатую систему платежей. У жертвы запрашивают деньги под разными предлогами: бронь авто, доставка, таможенное оформление, проблемы на границе, регистрация. «Каждая новая сумма выглядит логичным продолжением предыдущего этапа, что существенно снижает вероятность того, что человек вовремя распознает обман», – добавил он.

Чтобы повысить доверие к лже-сделке, мошенники активно используют бренды известных автопроизводителей.

«Схема рассчитана на психологическое вовлечение: жертву последовательно убеждают, что сделка находится на финальной стадии и отказ приведет к потере уже вложенных средств», – резюмировал Немкин.

Москва, Наталья Петрова

