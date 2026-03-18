Больше половины россиян сталкивалась с просьбой оплатить покупку наличными

Больше половины (51%) жителей России сталкивались в этом году с просьбой от продавцов оплатить покупку товаров или услуг наличными. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Несмотря на бурный рост российского финтеха, «бумажный» рубль пока не спешит сдавать свои позиции. По данным Центробанка, в январе 2026 г. объем наличных в обращении достиг 19,7 трлн рублей, что на 5,4% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», – сообщает ВЦИОМ.

Участникам опроса предложили вспомнить, были ли в 2026 году ситуации, когда продавец или исполнитель услуг предлагал оплатить покупку наличными. 18% респондентов заявили, что много раз получали подобные предложения, 15% – несколько раз с начала года, 18% – от одного до двух раз, а 46% – не сталкивались с такими предложениями в целом.

При этом две трети (66%) опрошенных отметили, что при просьбе оплатить наличными продавец не предлагал дополнительно скидку или более выгодные условия. Только 8% заявили, что получали встречные выгодные предложения достаточно часто, 10% – что несколько раз, а 15% – один-два раза в этом году.

Чаще всего с просьбой оплатить покупку наличными россияне обычно сталкивались в небольших магазинах у дома (46%), на рынках, ярмарках и уличной торговле (45%), а также при обращении к услугам частных специалистов: сантехники, фотографы, репетиторы и другие (21%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

