Мошенники придумали схему с уведомлениями ЖКХ

Мошенники, маскируясь под официальные сервисы, начали рассылать россиянам фальшивые уведомления ЖКХ, через которые получают доступ к аккаунтам пользователей. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники отправляют тревожные сообщения, в которых сказано, что в единой базе учета зафиксированы расхождения по адресу жертвы. Дальше следует рекомендация сверить актуальный баланс по услугам, чтобы не допустить ограничений, – в тексте дается соответствующая ссылка.

Жертва по ней переходит на поддельную страницу, которая перенаправляет в чат с мошенническим ботом. Бот, притворяясь легитимным сервисом, просит ввести номер телефона, а затем код из пришедшего СМС. После этого аферисты получают доступ к аккаунту жертвы.

В МВД напомнили, что настоящие уведомления ЖКХ приходят только через официальные ресурсы и только с согласия пользователя.

Москва, Наталья Петрова

