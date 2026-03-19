В России растет число запретов на выезд из-за долгов граждан

В России продолжает расти число постановлений о запрете на выезд граждан, которые имеют задолженности. Отчасти это накопленный эффект, так как продолжают действовать ограничения, введенные в прошлые года. При этом приставы стали меньше выписывать таких постановлений. Об этом сообщает РБК.

На 1 января 2026 года на исполнении у пограничной службы ФСБ России находилось 8,9 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников за рубеж, следует из статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП). За год показатель подскочил на 41,5% (тогда было 6,3 млн дел).

Стоит отметить, что по закону на одного гражданина может быть открыто несколько исполнительных производств, по каждому из них пристав может применять разные ограничительные меры – от ареста банковских счетов и имущества до запрета покидать страну. Ранее в ФССП поясняли, что именно запреты на выезд могут вводиться в рамках каждого исполнительного производства. Таким образом, число активных постановлений на начало 2026 года (8,9 млн) не равно количеству невыездных граждан – их может быть меньше.

Россияне, столкнувшиеся с запретом на выезд за рубеж, стали лучше гасить долги, следует из статистики ФССП. В 2025 году граждане фактически выполнили обязательства по 1,86 млн подобных исполнительных производств, что на 28% лучше результата 2024 года. Сумма взысканий достигла 149,1 млрд руб., увеличившись год к году на 31%. Доля производств, по которым были погашены долги, от общего числа дел с запретами на выезд на руках у пограничников выросла до 20,2%.

По словам экспертов, рост числа запретов на отчетную дату может объясняться накопительным эффектом – даже если количество новых постановлений в течение года снижается, старые исполнительные листы еще могут продолжать действовать: общее количество таких исполнительных производств всегда растет и статистически это нормально.

Москва, Зоя Осколкова

