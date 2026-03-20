Россиян предупредили о мошеннической рассылке от имени портала mos.ru

Мошенники начали отправлять пользователям сообщения о входе в учетную запись портала mos.ru с незнакомого устройства и предлагают потенциальной жертве срочно позвонить по указанному номеру. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Но на звонок отвечают не сотрудники техподдержки, а мошенники», – отметили в киберполиции.

В ведомстве рекомендовали не перезванивать по номерам из подобных сообщений и проверять только через официальные сайты и приложения.

Москва, Наталья Петрова

