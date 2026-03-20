В СФ рассказали про «пазл» из данных для мошеннических схем

Мошенники оформляют кредиты на чужое имя, собирая комбинацию данных о жертве. Об этом этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

«Мошенники действуют по принципу «собрать пазл»: чем больше у них информации, тем выше вероятность успешной схемы. Разумеется, ключевым элементом остаются паспортные данные – серия, номер, ФИО, дата рождения и адрес регистрации. В ряде онлайн-сервисов, особенно в сегменте микрофинансовых организаций, этого уже может быть достаточно для подачи заявки», – рассказал Шейкин RT.

Таким образом, оформление кредита на чужое имя, как правило, не результат утечки одного документа в открытый доступ, а комбинация нескольких данных о личности человека.

Кроме того, злоумышленники пытаются обойти процедуры идентификации личности. В этой связи дополнительные риски может нести использование биометрических данных – голоса и лица, особенно с учетом развития технологий дипфейков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube