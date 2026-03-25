Среда, 25 марта 2026, 10:45 мск

Мошенники обманывают россиян под предлогом ложной просрочки по ипотеке

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом фальшивой задолженности по ипотеке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Клиенту звонят якобы из банка и сообщают о возникшей просрочке по ипотеке. Если человек действительно платит кредит, его убеждают, что проблема уже находится в «Бюро кредитных историй», и грозят санкциями.

Жертва в панике теряет бдительность, аферисты предлагают решить проблему, для этого необходимо предоставить персональные данные и назвать код из СМС. Затем злоумышленники получают доступ к сервису «Госуслуги», могут украсть деньги или оформить новые кредиты на имя обманутого человека.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

