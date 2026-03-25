Украинские спецслужбы вербовали подростков в России под видом знакомства с девушками

Спецслужбы задержали четырех несовершеннолетних, которые устраивали поджоги по заданию Киева. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации получена информация о подготовке спецслужбами Украины диверсионно-террористических актов в г. Москве и Московской области в отношении критически важных объектов, представителей органов власти, военнослужащих и сотрудников правоохранительного блока», – говорится в сообщении.

В ходе расследования силовики задержали четырех подростков, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы.

Украинские спецслужбы находили жертв через группы для знакомств в мессенджере. С юношами общались девушки, по просьбам которых они пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания. Затем с ними связывались лжеполицейские и угрожали уголовными делами за то, что координаты якобы были переданы ВСУ для нанесения ракетных ударов и беспилотных атак. Таким образом ребят склоняли к совершению преступлений.

Кроме того, были задержаны четверо россиян, причастных к организации нелегального узла связи для деятельности мошенников, вовлекающих граждан РФ в диверсионно-террористическую деятельность.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

