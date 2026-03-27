Россиянам напомнили о мошеннической схеме с диспансеризацией

Мошенники продолжают использовать схему с диспансеризацией для обмана граждан. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Вам могут позвонить якобы из поликлиники и пригласить на диспансеризацию. Под этим предлогом вас могут попросить продиктовать данные паспорта, СНИЛС или назвать код из смс для «подтверждения записи». Это обман. Никогда не сообщайте персональные данные и коды из сообщений незнакомцам по телефону», – отметил парламентарий.

Депутат посоветовал при малейших подозрениях прерывать разговор и звонить в поликлинику по официальному номеру с сайта для проверки данных.

Кроме того, аферисты звонят россиянам от лица страховых компаний, пытаются убедить в необходимости продлить действие полиса и просят прислать им код из смс. Злоумышленники могут представляться сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), убеждая скачать приложение или пройти по ссылке для актуализации данных медкарты.

Настоящие сотрудники ведомств никогда не просят скачивать подозрительные программы, называть коды из сообщений или переходить по ссылкам.

Москва, Зоя Осколкова

