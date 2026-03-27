Большинство россиян верят в сверхъестественных сущностей

Большинство россиян допускают существование сверхъестественного. Чаще всего жители России верят в существ, которые защищают и покровительствуют детям и животным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

81% процент россиян верят в сверхъестественных сущностей. Согласно исследованию, наличие домового признают 50% респондентов, в то время как 43% скорее не допускают такой возможности, а 7% затруднились с ответом. При этом вера в классических персонажей фольклора менее устойчива: существование леших допускает каждый третий, а русалок – лишь каждый пятый участник опроса.

«Полученные результаты позволяют сделать вывод, что вера в сверхъестественное служит своеобразным индикатором наших страхов и зависит от того, насколько уязвимым к внешним угрозам себя чувствует человек. Вероятно, по этой причине наибольшим доверием россиян заручились духи и божества, призванные защищать человека», – сообщает ВЦИОМ.

Кроме того, прочное место в общественном сознании занимает также вера в экстраординарные способности человека: почти каждый второй россиянин допускает существование людей, наделенных даром предвидения.

По словам социологов, вера в сверхъестественное имеет выраженную поколенческую специфику: чем старше респондент, тем выше его готовность признать существование мистических существ. Опыт обращения к магическим практикам видится более универсальным: уровень вовлеченности стабильно высок во всех возрастных группах.

Москва, Зоя Осколкова

