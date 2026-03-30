МВД раскрыло фишинговую схему с поддельными петициями

Мошенники взяли на вооружение новую схему обмана, рассылая в мессенджерах сообщения с фишинговыми ссылками и с призывом подписать петицию. Об этом сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Max.

К примеру, аферисты просят проголосовать за присвоение почетного звания погибшему военнослужащему, выступить за снижение тарифов ЖКХ либо поучаствовать в другой инициативе.

«Один из актуальных способов фишинга – рассылка сообщений в мессенджерах с предложением подписать петицию или проголосовать по общественно значимому вопросу», – предупредили в киберполиции.

В ведомстве отметили, что после перехода по ссылке пользователь попадает на поддельную страницу. Там ему предлагают авторизоваться через мессенджер или «Госуслуги», что позволяет злоумышленникам получить доступ к аккаунту.

Правоохранители посоветовали с осторожностью относиться к любым предложениям срочно «проголосовать» или «подписать петицию» через ссылку из чата. Для размещения и поддержки общественных инициатив рекомендовано использовать официальные ресурсы, например, специализированный портал roi.ru.

Москва, Наталья Петрова

