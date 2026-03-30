В России с апреля по сентябрь ожидается температура около и выше нормы

С апреля по сентябрь на большей части территории России ожидаются температуры около и выше среднемноголетних значений. Синоптики указывают, что вероятность этого прогноза 65-70%.

На востоке европейской территории России и на Урале в среднем температура будет выше нормы, сообщает «Интерфакс». В отдельные месяцы указанного периода высока вероятность положительных аномалий температурного режима на востоке и юге европейской части России, на юго-западе Сибирского федерального округа, в Якутии и на юге Дальнего Востока.

Что касается осадков, то в первой половине теплого периода прогнозируется их дефицит на юге европейской части России и на юге Сибири, а в отдельные месяцы – на севере Северо-Западного и Уральского федеральных округов, в Якутии и на юге Дальнего Востока.

В августе-сентябре ожидается высокая вероятность выпадения осадков больше нормы в отдельных регионах на юге Дальнего Востока.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube