Понедельник, 6 апреля 2026, 06:15 мск

Синоптики спрогнозировали аномально жаркое лето в России

Лето 2026 года в России будет аномально жарким. С таким прогнозом выступил Гидрометцентр.

В большинстве регионов РФ этим летом температура воздуха будет выше нормы. В частности, в июне жарче, чем обычно, будет в Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах, а также на северо-западе Красноярского края.

«Ниже, чем в июне 2025 года, средняя температура воздуха ожидается в Приморском крае и на Сахалине», – рассказали метеорологи.

В июле показатели выше климатической нормы прогнозируются на востоке Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов, в Приволжском федеральном округе и на большей части Уральского федерального округа, добавили в Гидрометцентре.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

