Около 80% территории России еще находится под снегом

Порядка 80 процентов территории России еще находится под снегом. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«80% нашей территории еще остается под снегом. При это юг Карелии, Ленинградская область, большая часть Центрального федерального округа уже практически без снега, его нет и в Татарстане. Юг Урала уже освободился практически от снега, а теперь на очереди юг Западной Сибири», – сказала она.

В Нижегородской области отмечается от 4 до 30 см снега. Выше полуметра снежный покров лежит в регионах Сибири, на Камчатке высота снега на некоторых территориях может достигать 80 см.

По словам Макаровой, 2 апреля в 14 регионах России ожидается аномально теплая погода.

«Со 2 по 4 апреля очень теплая погода прогнозируется в Московской, Смоленской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Калужской, Тульской, Рязанской областях. Температура в перечисленных субъектах будет превышать норму», – рассказала Макарова.

Очень тепло 2 апреля также будет в Пермском крае, Свердловской, Кировской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областях.

Москва, Елена Васильева

