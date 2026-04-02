В МВД опровергли слухи о проверке телефонов на использование VPN

Сообщения о проводимых сотрудниками полиции осмотрах телефонов граждан на предмет использования VPN-сервисов и мессенджеров не соответствуют действительности. Об этом заявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Указанная информация <…>транслируется с целью повышения социальной напряженности. Подобные мероприятия не проводятся, проверка телефонов граждан на предмет наличия VPN или иных приложений не осуществляется», – подчеркнули в киберполиции.

В ведомстве пояснили, что само по себе применение VPN-сервисов не нарушает действующее законодательство России. Вместе с тем предусмотрены ограничения, связанные с распространением информации о способах обхода ограничений доступа к противоправному контенту.

«При этом мы действительно информируем граждан о возможных рисках использования отдельных интернет-ресурсов и сервисов, однако наша главная задача – предотвращение киберпреступлений», – заявили в МВД, указав, что использование VPN-сервисов увеличивает риск утечек данных, но не влечет какой-либо правовой ответственности.

Москва, Наталья Петрова

