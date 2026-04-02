В России летом вступит в силу новый госстандарт на туалетную бумагу

В России приняли новый государственный стандарт на туалетную бумагу, салфетки и бумажные носовые платки. Требования вступят в силу с 1 июня текущего года, передает РИА «Новости».

ГОСТ распространяется не только на туалетную бумагу, но и на другие бумажные изделия – полотенца, скатерти и вещи бытового и санитарно-гигиенического назначения.

В частности, изделия должны выпускаться в рулонах или листах, которые могут иметь разную форму: четырехугольную, круглую, овальную, фигурную, с ровными или зубчатыми краями. При этом минимальная ширина листа или рулона туалетной бумаги должна составлять 90 миллиметров, площадь такого листа – 11 тысяч квадратных миллиметров.

Товары могут быть однослойными и многослойными, с перфорацией или без, гладкими, крепированными или тиснеными, белыми, цветными или цвета натурального волокна, ароматизированными и с пропиткой.

Кроме того, в стандарте уточняется, что изделия не должны иметь дефектов, складок, дыр или пятен.

Москва, Зоя Осколкова

