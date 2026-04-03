С весенним сезоном охоты активизировались мошенники, обещающие оформить разрешение на оружие

В России стартует весенний сезон охоты, на этом фоне активизировались мошенники, которые обещают помочь оформить разрешение на оружие. Жертвы редко обращаются в полицию, так как их участие в этой схеме может выглядеть сомнительно с точки зрения закона.

С открытием сезона охоты на рынок выходит значительное число новых владельцев оружия, не всегда знакомых с порядком получения документов. Именно эта аудитория становится основной целью мошенников, рассказали «Известиям» оружейные эксперты. По их словам, россияне воспринимают процедуру получения оружейной лицензии как сложную и формализованную, что стимулирует поиск «обходных» решений. При этом сама оружейная среда остается относительно закрытой и во многом строится на личной репутации.

«Войдя в доверие к одному владельцу, мошенник может получить доступ к его окружению и расширить круг потенциальных жертв, разъясняет эксперт. Дополнительным фактором риска является то, что пострадавшие не всегда готовы обращаться в правоохранительные органы, поскольку их собственное участие в подобных схемах может выглядеть сомнительно с точки зрения закона. Это снижает вероятность быстрого выявления и пресечения таких действий», – говорится в статье.

Аферисты будут активно использовать поддельные сайты, которые копируют дизайн портала «Госуслуги» или сервисов Росгвардии. На таких ресурсах людям предлагают заполнить заявку и оплатить госпошлину, однако деньги уходят напрямую злоумышленникам.

В социальных сетях и на досках объявлений появляются сообщения от лжепосредников, обещающих оформить лицензию за пару дней без очередей и прохождения медкомиссии. После получения предоплаты такие помощники просто перестают выходить на связь.

Кроме того, злоумышленники могут использовать и звонки от имени сотрудников лицензионно-разрешительной службы, которые под видом уточнения данных выманивают персональную информацию или требуют срочного перевода средств. При этом отдельная категория обмана будет связана с продажей поддельных медицинских справок и документов об обучении обращению с оружием. Использование таких бумаг при подаче заявления приведет к отказу в выдаче лицензии и возможной проверке со стороны правоохранительных органов.

Эксперты напоминают, что российские законы не предусматривают посредников, способных повлиять на результат или сроки рассмотрения. Процедура получения лицензии на оружие полностью прозрачна и проходит через официальные каналы – подразделения лицензионно-разрешительной работы и портал государственных услуг. При возникновении вопросов разумнее обращаться за консультацией к специалистам в легальной сфере – например, в лицензированные оружейные магазины, сотрудники которых хорошо знакомы с действующим порядком оформления документов.

Москва, Зоя Осколкова

