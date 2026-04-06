Путин поручил правительству улучшить запись к врачу через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин распорядился усовершенствоввать процедуру записи на прием к врачу через портал госуслуг, добавив функцию отложенной записи при отсутствии свободных интервалов времени. Кроме того, должны быть автоматически предложены альтернативные варианты записи пациентов к врачам в другие медицинские организации.

Соответствующее поручение адресовано правительству РФ и ОНФ. Глава государства ждет доклад до 1 сентября. Об этом говорится в перечне поручений президента на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 18 февраля.

Также президент РФ поручил кабмину добавить на «Госуслуги» к 2027 году показатель удовлетворенности населения качеством, сроками оказания медпомощи и ее доступностью. Доклад необходимо представить до 1 июня, далее – один раз в полгода, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, Путин поручил правительству вместе с властями регионов обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в медицинскую практику, «в том числе для автоматизации процессов анализа данных и результатов лабораторных исследований». Доклад нужно представить до 1 июня и далее – один раз в полгода.

Помимо этого, кабмину вместе с региональными властями поручено рассмотреть вопрос о недопущении простоев новых объектов первичного звена здравоохранения. Глава государства ждет доклад до 1 августа.

Также Путин поручил правительству и главам регионов усилить контроль за рецептами на льготные препараты, поставленными на отсроченное обеспечение в аптечных организациях. Срок исполнения поручения – 1 августа.

Еще одно поручение главы государства – Путин распорядился усовершенствовать управление системой здравоохранения в 10 регионах – Карелии, Камчатском крае, Амурской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Новгородской, Тверской, Челябинской областях и Еврейской автономной области. Правительству и властям этих регионов поручено провести анализ причин низких значений показателя, характеризующего удовлетворенность населения качеством оказываемой медицинской помощи и ее доступностью.

Москва, Наталья Петрова

