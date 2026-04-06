У жителей Запорожской области появилось еще два праздничных выходных дня

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о дополнительных нерабочих днях на территории региона. Как следует из документа, дополнительные праздничные дни назначены на Пасху, 12 апреля, и 31 мая – День Святой Троицы.

«В связи с совпадением выходных и нерабочих праздничных дней, принято решение перенести выходные дни и установить на следующие после праздничных рабочие дни – 13 апреля и 1 июня 2026 года», – уточнил Балицкий в своем телеграм-канале.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube