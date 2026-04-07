Каждый второй россиянин готов на временную смену работы

Половина россиян готовы временно освоить новую специальность. Главное в новой работе – интерес и высокий доход. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного РИА «Новости».

«Согласно данным опроса, 44% участников опроса согласны временно освоить новую специальность без опыта, если работа вызовет интерес. 42% готовы на такой шаг ради повышения дохода», – говорится в статье.

В то же время 9% респондентов выступили категорически против смены деятельности, а 5% сомневаются в этом вопросе.

Наибольшую предрасположенность к временной смене деятельности показали HR-специалисты – о готовности к такому шагу заявили 94% опрошенных. Среди строителей таких 89%, в сфере производства и аграрной промышленности – 85%. В отрасли транспорта и логистики временную смену рода деятельности рассматривают 84%, а в сфере IT – 70% респондентов.

В опросе приняли участие 3,2 тысячи россиян.

Москва, Зоя Осколкова

